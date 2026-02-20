Palermo deputato ARS Mancuso arrestato per corruzione | Ricevuti €12mila per favorire un' associazione trovati altri €2mila nell' auto

Il deputato regionale di Forza Italia Mancuso è stato arrestato per corruzione. Secondo le indagini, avrebbe ricevuto 12mila euro per favorire un’associazione sportiva nell’ottenere fondi pubblici. Durante una perquisizione, sono stati trovati altri 2mila euro nell’auto dell’esponente politico. Mancuso si trova ora agli arresti domiciliari. La vicenda riguarda l’uso di risorse pubbliche per favorire interessi privati, con una somma complessiva di circa 98mila euro coinvolta.

Il deputato siciliano di Forza Italia Mancuso è ora agli arresti domiciliari per aver favorito, dietro compenso economico, un'associazione sportiva ad ottenere dalla Regione 98mila euro. Con lui indagati anche il commercialista Tricoli e i vertici dell'associazione.