Palalobello Siracusa | 2 milioni di euro per riportare lo sport al top
Il palazzetto “Concetto Lo Bello” di Siracusa riceve 2 milioni di euro per migliorare le strutture sportive. La causa è la necessità di aggiornare gli impianti e rendere più sicure le aree dedicate alle attività fisiche. La città punta a coinvolgere più giovani e appassionati, con interventi che prevedono nuove tribune e spogliatoi moderni. Il progetto mira a rilanciare lo sport locale e favorire eventi di livello superiore. I lavori inizieranno entro poche settimane e dureranno alcuni mesi. La comunità attende con entusiasmo questa trasformazione.
Palalobello di Siracusa: Due Milioni di Euro per un Rilancio dello Sport e della Comunità. Il palazzetto dello sport “Concetto Lo Bello” di Siracusa è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che prevede un investimento di circa 2 milioni di euro. L’intervento, programmato per la prossima estate, mira a modernizzare la struttura, rendendola pienamente funzionale, sicura e conforme alle normative sportive vigenti, restituendo un importante punto di riferimento alla comunità siracusana. Un Impianto Storico da Valorizzare. Il palazzetto “Concetto Lo Bello” ha rappresentato per decenni un fulcro dello sport nella Sicilia orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ecco come sarà il Palalobello riqualificato, 2 milioni di euro per il restyling in estate
