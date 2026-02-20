Palalobello Siracusa | 2 milioni di euro per riportare lo sport al top

Il palazzetto “Concetto Lo Bello” di Siracusa riceve 2 milioni di euro per migliorare le strutture sportive. La causa è la necessità di aggiornare gli impianti e rendere più sicure le aree dedicate alle attività fisiche. La città punta a coinvolgere più giovani e appassionati, con interventi che prevedono nuove tribune e spogliatoi moderni. Il progetto mira a rilanciare lo sport locale e favorire eventi di livello superiore. I lavori inizieranno entro poche settimane e dureranno alcuni mesi. La comunità attende con entusiasmo questa trasformazione.