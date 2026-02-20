Pago Veiano il gruppo consiliare ‘Insieme’ | Paese affonda nei problemi Amministrazione dedita alle sfilate
Il gruppo consiliare ‘Insieme’ di Pago Veiano denuncia che il paese sta vivendo momenti difficili a causa di scelte politiche sbagliate. La loro opposizione critica l’amministrazione, accusandola di dedicarsi troppo alle sfilate e poco alle vere esigenze dei cittadini. Giovanni Carpinone, leader del gruppo, sottolinea che i problemi di fondo del paese sono ignorati, mentre si spende tempo per eventi poco utili. La situazione rischia di peggiorare se le cose non cambiano.
Tempo di lettura: 3 minuti Il gruppo consiliare di opposizione di Pago Veiano "Insieme", guidato dal capogruppo Giovanni Carpinone, interviene con fermezza in merito alle recenti esternazioni pubbliche della maggioranza, rigettando le accuse di alimentare un clima d'odio e riportando il focus sulle criticità che colpiscono la cittadinanza. "Abbiamo letto con una certa leggerezza il post di 'Pago Veiano nel Cuore'. Siamo sinceramente stanchi di sentir parlare di odio: è ora di dire basta," esordisce il capogruppo Giovanni Carpinone. " Noi facciamo opposizione in modo corretto, anche con toni forti quando necessario, ma sempre in maniera chiara e costruttiva.
