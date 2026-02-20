Paghe ferme boom di precari e donne in part-time | Viterbo la provincia del Lazio dove si guadagna meno

A Viterbo, le paghe sono ferme e il numero di precari e donne in part-time cresce, a causa delle poche opportunità stabili. La provincia si distingue come quella con i salari più bassi nel Lazio, con un reddito medio inferiore rispetto alle altre zone della regione. La mancanza di contratti a tempo indeterminato e l'aumento di lavoro precario colpiscono soprattutto le donne, che spesso si accontentano di impieghi part-time. Questo quadro riflette una realtà difficile per molti, che cercano di tirare avanti con salari bassi e contratti instabili.

Dall'ultimo rapporto della Uil emerge un quadro drammatico per la Tuscia: il carovita mangia le buste paga e i contratti a termine condannano migliaia di famiglie alla soglia di povertà La Tuscia si conferma maglia nera del Lazio per quanto riguarda la qualità del lavoro e l'ammontare delle buste paga. Secondo l'ultimo dossier "Il lavoro nel Lazio" curato da Uil ed Eures, il territorio viterbese non aggancia la ripresa salariale delle altre province. Il risultato è un esercito di "lavoratori poveri" che, pur avendo un impiego, non riescono a coprire le spese basilari.?I numeri fotografano una realtà drammatica per il settore privato della Tuscia.