Pagella il Dirigente | Genitori leggetela insieme ai figli I voti non vanno confrontati e l’errore è parte del percorso La circolare

Il dirigente dell’Istituto comprensivo “A. Diaz” di Vernole invita i genitori a leggere con i figli le pagelle del primo quadrimestre. Secondo lui, i voti devono essere uno strumento di crescita, non di confronto tra studenti. Ha spiegato che gli errori sono parte naturale del percorso di apprendimento e non devono essere motivo di giudizio severo. La circolare punta a far riflettere sulla modalità di utilizzo delle valutazioni scolastiche. La scuola ha deciso di rendere pubblica questa comunicazione per coinvolgere le famiglie.

All'Istituto comprensivo "A. Diaz" di Vernole la pubblicazione delle schede di valutazione del primo quadrimestre diventa occasione di riflessione pubblica. Con la circolare n. 231, indirizzata ad alunne, alunni, famiglie e personale scolastico, il dirigente scolastico Pantaleo Antonio Conte accompagna la diffusione dei risultati con un messaggio che invita a leggere i voti in chiave educativa e non punitiva.