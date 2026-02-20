Pagani allerta furti | coppia sospetta in via Taurano indagini

A Pagani, due persone sono state viste aggirarsi con fare sospetto in via Taurano, causando timori tra i residenti. La presenza di questi sospetti ha portato all’allerta tra i cittadini, che temono possibili furti. La segnalazione di un residente ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno ora indagando sui movimenti degli sconosciuti. La paura cresce tra chi abita in zona, soprattutto dopo alcuni tentativi di effrazione nelle ultime settimane. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le indagini proseguono.

Pagani nel mirino dei ladri: allarme tra i residenti dopo movimenti sospetti. Un'ondata di preoccupazione ha attraversato Pagani, in Campania, nelle prime ore di ieri, dopo che un residente ha segnalato la presenza di due individui sospetti che si aggiravano tra i giardini di alcune abitazioni in via Taurano. L'episodio, avvenuto in un contesto di crescente insicurezza, ha immediatamente allertato la comunità e ha portato a un intervento dei carabinieri. La vicenda riaccende i riflettori sulla vulnerabilità delle zone residenziali e sulla necessità di rafforzare i controlli. La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine.