Pagamenti digitali | addio ricevute cartacee estratti conto ora

Da gennaio, le ricevute cartacee dei pagamenti digitali non sono più obbligatorie, eliminando l’obbligo di conservarle per dieci anni. Questa decisione coinvolge banche, negozi e clienti, che ora possono gestire gli estratti conto esclusivamente in formato digitale. La misura mira a semplificare le operazioni e ridurre l’uso di carta. Le aziende devono aggiornare i sistemi di pagamento per adeguarsi alla nuova normativa. La rivoluzione digitale nei pagamenti procede rapidamente, portando cambiamenti concreti nel modo di conservare le transazioni.

Addio Carta, Benvenuto Digitale: Svolta per le Ricevute dei Pagamenti Elettronici. Una svolta significativa per cittadini e imprese italiane: da gennaio, l’obbligo di conservare per dieci anni le ricevute cartacee dei pagamenti effettuati con Pos, bancomat, carte di credito o prepagate è stato eliminato. La decisione, contenuta in un decreto del Pnrr, mira a semplificare la vita dei contribuenti e a ridurre gli oneri amministrativi, puntando sulla piena tracciabilità dei pagamenti digitali e sull’utilizzo degli estratti conto bancari come prova di avvenuto pagamento. La Fine di un’Abitudine: Perché Conservare le Ricevute Era Così Diffuso.🔗 Leggi su Ameve.eu

