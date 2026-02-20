Padova ubriaco investe un 17enne il ragazzo è gravissimo Gi amici | L'abbiamo visto volare
A Padova, un uomo ubriaco ha investito un ragazzo di 17 anni, lasciandolo in condizioni gravissime. Secondo i testimoni, gli amici del giovane, l’auto ha colpito il ragazzo con violenza, facendolo volare e roteare in aria. La vittima è finita tra un cartello e una siepe, rimasta intrappolata con la testa rivolta all’indietro. La scena è stata descritta come estremamente drammatica. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono preoccupanti. La polizia cerca di fare chiarezza sull’incidente.
Gli amici testimoni della scena: "Lo abbiamo visto volare e roteare in aria. Poi è caduto tra il cartello e la siepe rimanendo bloccato come in una morsa, con la testa riversa all'indietro".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Diciassettenne investito sul marciapiede è gravissimo, gli amici: «Quell'auto ci ha sfiorati, poi lo ha travolto. Lo abbiamo visto volare in aria»
