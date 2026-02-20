Over 65 e web | Napoli lancia Nino l’app per sconfiggere truffe

Napoli ha creato “Nino”, un’app progettata per aiutare gli over 65 a usare meglio internet e prevenire le truffe online. La causa è l’aumento di tentativi di raggiri rivolti agli anziani, spesso poco esperti di tecnologia. Con “Nino”, gli utenti riceveranno consigli pratici e si potranno mettere in contatto con assistenti dedicati. L’obiettivo è rendere più sicuro e accessibile il mondo digitale per gli anziani della città.

Napoli si connette alla terza età: l'app "Nino" per ridurre il divario digitale e combattere le truffe. Napoli è la prima città italiana a sperimentare "Nino", un'applicazione gratuita pensata per supportare gli over 65 nell'utilizzo degli strumenti digitali, contrastando l'isolamento sociale e proteggendoli dalle crescenti truffe online. Il progetto, presentato nello spazio culturale Obù della Fondazione Terzoluogo, mira a fornire competenze digitali a una popolazione sempre più vulnerabile in un'Italia caratterizzata da un forte invecchiamento demografico. Un Paese sempre più digitale, ma con un divario generazionale.