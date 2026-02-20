Over 50 | 3 milioni di euro per riqualificare competenze
Its Academy ha avviato un progetto da 3 milioni di euro per aiutare le persone oltre i 50 anni a migliorare le proprie competenze. La cifra viene destinata a corsi di formazione specifici, pensati per facilitare il ritorno nel mercato del lavoro. L’iniziativa parlamentare vuole ridurre il divario di competenze tra le generazioni e offrire nuove opportunità a chi cerca un impiego. I programmi partiranno nelle prossime settimane in diverse città italiane.
Its Academy per Over 50: Una Riqualificazione da 3 Milioni di Euro per il Futuro del Lavoro. Un’iniziativa parlamentare mira a contrastare il divario di competenze e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di persone con più di 50 anni, attraverso percorsi formativi mirati negli Its Academy. Il progetto, che prevede uno stanziamento di tre milioni di euro a partire dal 2026, si concentra sull’importanza di aggiornare le competenze, soprattutto quelle digitali, in un contesto di rapida trasformazione tecnologica. L’obiettivo è fornire una risposta concreta alle difficoltà incontrate da una fascia demografica sempre più vulnerabile nel mercato del lavoro attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Roma, 1.5 milioni di euro per riqualificare aree verdi a Quarticciolo e Centocelle: cantieri in estate.Questa estate partiranno i cantieri per riqualificare tre aree verdi a Quarticciolo e Centocelle.
Sassari, cultura e creatività al centro: 17 milioni di euro per riqualificare città e attrarre investimenti.Sassari ha annunciato il piano di riqualificazione cittadina, destinando 17 milioni di euro per migliorare spazi pubblici e promuovere eventi culturali.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
