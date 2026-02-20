L’arrivo dei primi segnali di primavera ha portato molte persone a rinnovare il guardaroba, spinta dalla voglia di freschezza e praticità. Con le temperature che salgono, si preferiscono outfit leggeri e pratici, ma senza rinunciare allo stile. Sono tornate di tendenza le giacche leggere, i pantaloni a vita alta e le stampe vivaci, perfette per le giornate più miti. Le nuove combinazioni permettono di creare outfit versatili, pronti ad adattarsi a ogni occasione. Ora, è il momento di scegliere i capi chiave per questa stagione di transizione.

Q uando le temperature iniziano a cambiare, anche il guardaroba chiede una piccola rivoluzione. È il periodo ideale per alleggerire le silhouette, introdurre stampe fresche e giocare con accessori e calzature che anticipano le tendenze della stagione in arrivo, mantenendo però una base ancora confortevole e funzionale. Ecco cinque outfit di fine inverno a cui ispirarsi senza perdere di vista le nuove tendenze. Camicia a pois e pantaloni a zampa d’elefante Nella Resort 2026 di Ann Demeulemeester la camicia a pois è indossata sotto un trench color sabbia doppiopetto. Sotto, pantaloni neri a zampa, che sfiorano gli stivaletti neri a punta leggermente affusolata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Outfit di fine inverno: i capi chiave e le combinazioni moda da sperimentare subito per rinnovare il guardaroba

Leggi anche: Gennaio segna il ritorno in ufficio dopo le festività natalizie, un’occasione per rinnovare il guardaroba con outfit funzionali e di stile.

Leggi anche: Dalle calzature eleganti ai capi perfetti per rinnovare il guardaroba, tutte le ispirazioni più belle per iniziare l'anno con classe

Outfit Inverno 2025: cosa indosso per una giornata di sole ma fredda

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.