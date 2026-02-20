Osvaldo Poggiani un anno dopo | Manca come marito padre e amico | ha lasciato un grande vuoto

Il 22 febbraio di un anno fa, Osvaldo Poggiani è morto a causa di un malore improvviso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici e familiari, che ricordano ancora il suo ruolo di marito, padre e amico. La sua presenza si sente oggi più che mai nella comunità di Narni, dove era molto conosciuto per il suo impegno e la sua vicinanza alle persone. La sua assenza si fa sentire in ogni angolo della città.

Il 22 febbraio di un anno fa ci lasciava Osvaldo Poggiani. A stroncare il noto imprenditore narnese fu un malore improvviso. La scomparsa di Osvaldo, papà di Marco e nonno della consigliera comunale Rebecca, ha suscitato sgomento e dolore non solo nei suoi familiari, ma anche nelle tante persone che lo conoscevano. Nessuno riuscì a capacitarsi che quell’uomo ancora energico e pieno di vita, se ne fosse andato così, nel giro di poche ore. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Osvaldo lo descrive ancora oggi come una persona brillante, a cui piaceva stare in compagnia degli amici, per questo era benvoluto da tutti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Commisso, svolti i funerali a New York: "Piangiamo un marito, un padre e un amico devoto"Nella mattinata di oggi si sono svolti a New York i funerali di Rocco Commisso, figura stimata nel mondo del calcio e imprenditore.