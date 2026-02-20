Ospedaletti | Porto Baia Verde da 90 a 147 milioni La sfida

Il progetto di ampliamento del porto di Baia Verde a Ospedaletti ha portato a un investimento che sale da 90 a 147 milioni di euro. Questa decisione risponde alla crescente domanda di spazi per imbarcazioni e allo sviluppo turistico della zona. L’ampliamento prevede nuove banchine e servizi moderni, per attirare più visitatori e migliorare l’offerta locale. Il cantiere è pronto a partire nei prossimi mesi, puntando a trasformare il porto in un punto di riferimento della Riviera ligure.

Ospedaletti, il porto di Baia Verde lievita a 147 milioni: una sfida per il futuro della Riviera ligure. Ospedaletti, in Liguria, si prepara a una svolta cruciale per il suo sviluppo turistico. Il progetto di riqualificazione del porto turistico di Baia Verde ha una significativa impennata dei costi, superando i 147 milioni di euro. La notizia, emersa da una recente riunione amministrativa, apre un dibattito sulla sostenibilità dell'operazione e sul futuro di un'incompiuta che da decenni grava sull'economia locale. Una storia di rinvii e nuove speranze. La vicenda del porto di Baia Verde è costellata di difficoltà e tentativi falliti.