Osimo arrestato in Inghilterra Salvatore Del Campo | condannato per stalking e lesioni latitante da settembre braccialetto elettronico reciso

Salvatore Del Campo, residente ad Osimo, è stato arrestato in Inghilterra dopo essere sfuggito alla cattura da mesi. La polizia britannica lo ha fermato mentre si nascondeva in un quartiere popolare di Londra. Del Campo, di 41 anni, era stato condannato per stalking e lesioni, e nel settembre scorso aveva reciso il braccialetto elettronico che lo sorvegliava. La sua fuga aveva suscitato attenzione tra le forze dell’ordine italiane e britanniche, che avevano intensificato le ricerche. Ora si trova in custodia in attesa di estradizione.

OSIMO – E' stato arrestato in Inghilterra Salvatore Del Campo, il 41enne siciliano, residente ad Osimo, che si era reso latitante da settembre, dopo aver reciso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato nell’ambito del processo per stalking e lesioni contro la sua ex. Condannato a 2 anni Per quei reati, era stato condannato a due anni di reclusione senza sospensione condizionale della pena. E sempre di stalking è accusato per aver messo le mani al collo all’avvocatessa della ex, ad Ancona. Irreperibile, latitante eppure sempre social e in tv, con le sue deliranti pretese di giustizia e di tutela, è stato arrestato a Londra.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Osimo, arrestato in Inghilterra Salvatore Del Campo: condannato per stalking e lesioni, latitante da settembre, braccialetto elettronico reciso Leggi anche: Indagato per stalking, non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico: arrestato Leggi anche: "Ha danneggiato 4 volte il braccialetto elettronico ordinato per stalking all'ex": arrestato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Flashback azzurro: Peter Shilton ed Alessandro Altobelli durante Inghilterra - Italia (1-2). 6 giugno 1985, Coppa di Città del Messico, torneo amichevole di preparazione al Mondiale. I marcatori furono Salvatore Bagni (73') ed Alessandro Altobelli su rigore (89') - facebook.com facebook