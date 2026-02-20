Oscar De La Hoya critica Shakur Stevenson per la disputa sulle sanzioni
Oscar De La Hoya ha preso posizione contro Shakur Stevenson, accusandolo di aver frainteso le sanzioni imposte dagli organismi regolatori. Durante gli incontri di questa settimana a Las Vegas, la discussione si è concentrata sulle tasse e le multe che gli sportivi devono affrontare, con Stevenson al centro delle polemiche. De La Hoya ha commentato che alcune decisioni sembrano ingiuste e pesa sulla carriera dei pugili. La disputa si intensifica mentre i combattimenti continuano a richiamare l’attenzione degli appassionati.
Secondo Oscar De La Hoya, il rifiuto di Shakur Stevenson di versare la tassa di sanzione non è una scelta neutra: rappresenta una negazione degli obblighi che accompagnano la detenzione di un titolo. De La Hoya sottolinea che un campione deve onorare tali impegni, perché essi vanno oltre l’aspetto sportivo e definiscono il profilo pubblico della cintura. Le tasse di sanzione sono considerate una componente essenziale del sistema dei combattimenti per il titolo, con i campioni tenuti a versare una quota del proprio bottino agli organismi regolatori. Oltre al pagamento diretto, la gestione del titolo comporta contributi a servizi medici, a professionisti esterni e a programmi che sostengono lo sport e la comunità pugilistica.🔗 Leggi su Mondosport24.com
