Oscar De La Hoya ha preso posizione contro Shakur Stevenson, accusandolo di aver frainteso le sanzioni imposte dagli organismi regolatori. Durante gli incontri di questa settimana a Las Vegas, la discussione si è concentrata sulle tasse e le multe che gli sportivi devono affrontare, con Stevenson al centro delle polemiche. De La Hoya ha commentato che alcune decisioni sembrano ingiuste e pesa sulla carriera dei pugili. La disputa si intensifica mentre i combattimenti continuano a richiamare l’attenzione degli appassionati.

Secondo Oscar De La Hoya, il rifiuto di Shakur Stevenson di versare la tassa di sanzione non è una scelta neutra: rappresenta una negazione degli obblighi che accompagnano la detenzione di un titolo. De La Hoya sottolinea che un campione deve onorare tali impegni, perché essi vanno oltre l'aspetto sportivo e definiscono il profilo pubblico della cintura. Le tasse di sanzione sono considerate una componente essenziale del sistema dei combattimenti per il titolo, con i campioni tenuti a versare una quota del proprio bottino agli organismi regolatori. Oltre al pagamento diretto, la gestione del titolo comporta contributi a servizi medici, a professionisti esterni e a programmi che sostengono lo sport e la comunità pugilistica.

© Mondosport24.com - Oscar De La Hoya critica Shakur Stevenson per la disputa sulle sanzioni

