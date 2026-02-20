Oroscopo Marzo | Sagittario

Il Sagittario si trova ad affrontare una fase di riflessione, poiché le ambizioni di sempre si scontrano con nuove esigenze. La voglia di realizzare sogni lasciati in sospeso spinge a rivedere le priorità, soprattutto sul lavoro e nella vita personale. Sono favoriti incontri e decisioni importanti, che potrebbero portare a cambiamenti concreti. È il momento di agire con chiarezza e determinazione, evitando di rimandare le scelte cruciali. La strada si chiarisce solo se si ha il coraggio di affrontare le proprie ambizioni più profonde.

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Ambizioni e obiettivi vecchi È il momento di definire priorità con precisione.La creatività torna protagonista, sostenuta da una disciplina nuova. Espressione personale e progettualità possono svilupparsi in modo più coerente, evitando dispersioni. Le questioni economiche richiedono valutazioni attente. Investire con criterio permette di proteggere le risorse e rafforzare stabilità futura. Anche nei rapporti affettivi è necessario distinguere tra slancio momentaneo e legame solido. Visione e concretezza devono procedere insieme. Questa fase premia chi trasforma l’ispirazione in piano d’azione strutturato.🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

