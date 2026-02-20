Oroscopo Marzo | Sagittario
Il Sagittario si trova ad affrontare una fase di riflessione, poiché le ambizioni di sempre si scontrano con nuove esigenze. La voglia di realizzare sogni lasciati in sospeso spinge a rivedere le priorità, soprattutto sul lavoro e nella vita personale. Sono favoriti incontri e decisioni importanti, che potrebbero portare a cambiamenti concreti. È il momento di agire con chiarezza e determinazione, evitando di rimandare le scelte cruciali. La strada si chiarisce solo se si ha il coraggio di affrontare le proprie ambizioni più profonde.
La creatività torna protagonista, sostenuta da una disciplina nuova. Espressione personale e progettualità possono svilupparsi in modo più coerente, evitando dispersioni. Le questioni economiche richiedono valutazioni attente. Investire con criterio permette di proteggere le risorse e rafforzare stabilità futura. Anche nei rapporti affettivi è necessario distinguere tra slancio momentaneo e legame solido. Visione e concretezza devono procedere insieme. Questa fase premia chi trasforma l'ispirazione in piano d'azione strutturato.
