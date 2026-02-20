Oroscopo Marzo 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci | amore lavoro e benessere

Marzo 2026 porta cambiamenti evidenti per tutti i segni, legati a decisioni prese con calma e strategia. Durante la prima settimana, tra il 1 e il 7 marzo, i nativi devono pianificare con attenzione le proprie azioni, evitando scelte impulsive. Tra il 14 e il 16 marzo, si presentano occasioni di confronto che possono chiarire situazioni complicate, mentre gli ultimi giorni del mese invitano a risolvere questioni rimaste in sospeso. Questo mese richiede attenzione ai dettagli e decisioni ponderate per avanzare.

Marzo 2026 non è un mese impulsivo, ma strategico. La prima settimana (1–7 marzo) chiede organizzazione concreta, tra il 14 e il 16 si aprono confronti chiarificatori, mentre negli ultimi giorni del mese sarà importante chiudere ciò che hai rimandato. È un periodo che premia le scelte mirate, non la dispersione. Qui trovi indicazioni pratiche, date chiave e azioni semplici per orientarti con lucidità. A cura di Artemide Aggiornato il 20 febbraio 2026 In sintesi: Fase più produttiva: 3–7 marzo e 14–16 marzo Momenti da gestire con cautela: 8–9 marzo e 19–21 marzo Focus del mese: scegli una priorità chiara entro il 5 marzo e portala avanti fino a fine mese VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci ARIETE Marzo ti mette davanti a una scelta concreta: continuare a reagire o guidare.🔗 Leggi su Feedpress.me

