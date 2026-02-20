Oroscopo di sabato 21 febbraio 2026 | amore lavoro e fortuna segno per segno
Sabato 21 febbraio 2026, l’oroscopo rivela che i Gemelli affrontano una giornata intensa a causa di nuove opportunità sul lavoro. La Luna in aspetto favorevole porta entusiasmo nelle relazioni sentimentali, spingendo a fare passi avanti con il partner. I Leone, invece, devono fare attenzione alle tensioni che possono nascere in famiglia, soprattutto dopo un episodio imprevisto. La fortuna sorride ai Pesci, che ricevono una buona notizia legata a un progetto personale. Ecco cosa riserva questa giornata ai vari segni.
Scopri l'oroscopo di oggi, sabato 21 febbraio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni. Indice. Oroscopo di Sabato 21 Febbraio 2026 Ariete??. Toro??. Gemelli??. Cancro??. Leone??. Vergine??. Bilancia??. Scorpione??. Sagittario??. Capricorno??. Acquario??. Pesci??.. Oroscopo 21 febbraio 2026 – Classifica del giorno. FAQ Oroscopo Giornaliero 21 febbraio 2026. Conclusione Oroscopo Giornaliero 21 Febbraio 2026. Oroscopo di Sabato 21 Febbraio 2026. Ecco l' oroscopo di oggi, sabato 21 febbraio 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno. È un sabato che profuma di weekend vero, ma con un dettaglio: non hai più voglia di perdere tempo con persone, impegni o situazioni che senti "storte".
Oroscopo weekend sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segnoL’oroscopo del weekend del 21 e 22 febbraio 2026 si basa sulle posizioni planetarie di questa settimana.
