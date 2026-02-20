Oristano in corsa | 2000 atleti salute e memoria di Chiara Carta

Oristano si anima domenica con la dodicesima edizione della Mezza Maratona, dedicata a Chiara Carta. La corsa coinvolge circa 2000 atleti, provenienti da diverse parti d’Italia, che vogliono sostenere la causa della memoria e della salute. La manifestazione si svolge lungo il centro storico e le zone più verdi della città, attirando anche molti spettatori. La partecipazione massiccia dimostra quanto questa gara sia diventata un appuntamento importante per la comunità di Oristano. La corsa si conclude con una cerimonia di premiazione nel cuore della città.

Oristano si prepara alla Mezza Maratona: duemila atleti in corsa tra sport, salute e memoria. Oristano si appresta a vivere una domenica all’insegna dello sport e della solidarietà con la dodicesima edizione della Mezza Maratona, in programma il 22 febbraio. L’evento vedrà la partecipazione di circa duemila atleti e appassionati, con un particolare sulla promozione della salute e sulla sensibilizzazione alla prevenzione del diabete, oltre a un significativo omaggio alla memoria di una giovane studentessa. Un evento che guarda alla salute e al territorio. La manifestazione, che include competizioni di diverse distanze e un’iniziativa di camminata non agonistica, rappresenta un’occasione importante per valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita attivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

