Orbetello 185mila euro in sospeso | il Comune nel mirino di

Orbetello si trova al centro di una disputa finanziaria dopo aver accumulato un debito di 185mila euro. Il Comune ha deciso di chiudere la questione con l’ex avvocato, evitando ulteriori controversie legali. La somma in sospeso riguarda servizi professionali non saldati negli ultimi mesi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti, preoccupati per le implicazioni economiche sulla gestione municipale. La discussione continua tra amministrazione e parti coinvolte, mentre si cerca una soluzione definitiva.

Orbetello, Debito di 185mila Euro: Il Sindaco Casamenti Chiude a Controversie con l’Ex Avvocato. Orbetello è al centro di un dibattito amministrativo per un debito fuori bilancio di 185.000 euro, legato a una vecchia controversia tra l’Opl e il suo precedente legale. Il sindaco Andrea Casamenti ha chiarito che l’ente non è direttamente responsabile del debito, maturato a seguito di un mancato compenso professionale, e ha contestato interpretazioni ritenute fuorvianti da Domenico Covitto. La vicenda, emersa durante l’approvazione del bilancio comunale, solleva interrogativi sulla gestione dei contenziosi e sulla trasparenza delle procedure amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu

