Ora di religione la risposta ai dati | Scelta dal 77% Gli studenti cercano ascolto risposte e relazione

L’ora di religione cattolica ha registrato una preferenza del 77% tra gli studenti, secondo i dati recenti. Molti ragazzi scelgono questa materia perché desiderano un confronto diretto, risposte alle loro domande e un rapporto più vicino con gli insegnanti. Durante le lezioni, cercano di approfondire temi personali e di trovare un senso alle proprie esperienze. La richiesta di ascolto e dialogo dimostra quanto l’ora di religione rappresenti un momento di confronto importante per i giovani. La scuola si prepara a rivedere l’approccio didattico per rispondere a queste esigenze.

Laura Lacchini, direttrice dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola, interviene sull’analisi pubblicata da Dossier ForlìToday “L’ora di religione cattolica concorre, assieme alle altre discipline, alla crescita e alla formazione degli studenti e delle studentesse. Le famiglie e loro stessi lo sanno bene”. Laura Lacchini, direttrice dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola, interviene sull’analisi pubblicata da Dossier ForlìToday sulla scelta di frequentare o meno l’ora di religione. L’approfondimento si fonda sui dati ufficiali dell’anno scolastico 2024-2025, diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed elaborati dall’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar), e riaccende il dibattito sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Scuola: è sempre più fuga dall’ora di religione. In Toscana oltre la metà degli studenti non la fa Leggi anche: Scuola, fuga dall’ora di religione: quasi due studenti su dieci decidono di non seguire la materia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ora di religione, la risposta ai dati: Scelta dal 77%. Gli studenti cercano ascolto, risposte e relazione; L'ora di Religione, spazio di ascolto e crescita. La docente Maria Cristina Severi: Si condividono bisogni, temi d'attualità, percorsi di fede; L’ora di religione. Abbandono in crescita. Più del 16% degli studenti chiede l’esonero; ORA DI RELIGIONE, NELLA PROVINCIA DI MODENA SEMPRE PIU’ BANCHI VUOI. Addio all'ora di religione? In una scuola 8 su 10 dicono no. La mappa comune per comuneIn provincia oltre 11mila studenti scelgono l'esonero. Dai record dell'infanzia ai numeri delle superiori, ecco la situazione istituto per istituto ... forlitoday.it ORA DI RELIGIONE, NELLA PROVINCIA DI MODENA SEMPRE PIU’ BANCHI VUOINel video, l’intervista a Don Gildo Manicardi, Vicario Generale della Diocesi di Carpi Nelle scuole modenesi l’ora di religione sta diventando sempre più silenziosa. A parlare sono i numeri, che racco ... tvqui.it L’ora di religione perde terreno nelle aule forlivesi: tra le mura scolastiche la scelta di non avvalersi dell’insegnamento cattolico non è più un’eccezione, ma un trend che tocca punte dell’80% in alcuni istituti di Forlì. La mappa dettagliata, comune per comune, - facebook.com facebook