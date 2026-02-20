Opi Arezzo realizza il progetto Il Saracino del Cuore

Opi Arezzo ha avviato il progetto “Il Saracino del Cuore” dopo aver ricevuto il supporto di Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo e TCA SpA. L’iniziativa prevede l’installazione di quattro defibrillatori nelle sedi dei Quartieri coinvolti nella Giostra del Saracino, per migliorare la sicurezza durante gli eventi. In parallelo, sono stati formati 100 volontari tra i partecipanti alla manifestazione, tra cui sbandieratori e musici, che ora sanno come usare i dispositivi in emergenza. Le nuove risorse saranno operative già dalla prossima edizione.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Opi Arezzo realizza il progetto " Il Saracino del Cuore ", iniziativa realizzata con il supporto di Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo e TCA SpA, che porterà all'installazione di quattro defibrillatori (DAE) nelle sedi dei Quartieri della Giostra d el Saracino, e ha portato alla formazione di 100 volontari fra quartieristi, signa arretii, sbandieratori e musici, ora abilitati all'utilizzo dei dispositivi. La consegna ufficiale dei DAE e degli attestati di formazione è prevista il 28 febbraio 2026 alle ore 11.30 presso la Sala Rosa del Comune di Arezzo. «Con il progetto "Il Saracino del Cuore" abbiamo voluto rafforzare la rete di sicurezza sanitaria della nostra città, portando strumenti salvavita e competenze diffuse nei Quartieri della Giostra.