Operazione riscatto Juventus | Spalletti compatta l’ambiente in vista del Como

Luciano Spalletti ha commentato le recenti sconfitte della Juventus, sottolineando che il dolore deve servire da stimolo. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Como, con l’allenatore che invita a reagire con determinazione. Spalletti ha anche detto che gli errori fatti devono aiutare a migliorare e ha chiesto ai suoi di concentrarsi sulla prossima partita. La Juventus si presenta quindi pronta a cambiare passo.

«Prendiamo atto degli ultimi risultati e adesso dobbiamo decidere come reagire: il dolore di queste sconfitte deve fungere da elastico per caricarci verso la prossima sfida», ha dichiarato in modo perentorio Luciano Spalletti durante la conferenza stampa della vigilia. La Juventus, reduce dai pesanti stop contro l’Inter in campionato e il Galatasaray in Champions League, si appresta ad ospitare il Como con un unico imperativo: ripartire. La rincorsa al quarto posto non ammette ulteriori passi falsi, specialmente in un momento della stagione dove la tenuta psicofisica della squadra è messa a dura prova dalle assenze e da un calendario che non concede tregua.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Operazione riscatto Juventus: Spalletti compatta l’ambiente in vista del Como Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti in vista del Lecce Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti in vista del Cagliari Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, il tesoretto arriva da Nico Gonzalez? Cosa manca all'Atletico per il riscatto; Openda, quanto serve alla Juventus per evitare la minusvalenza; Juve nei guai: infortunio e 3 settimane di stop; Galatasaray Juve, può essere la partita del riscatto per Openda? Spalletti non ha dubbi. Le parole del tecnico. Juve, altro che Kolo Muani, Icardi, En-Nesyri o Sorloth: Spalletti si ritrova con David e Openda. Ma Vlahovic?Alla fine non è arrivato nessun centravanti alla Juve. Spalletti si dovrà accontentare di David e Openda, in attesa del recupero di Vlahovic. Ma c'è ... sport.virgilio.it Galatasaray Juve potrebbe essere la partita di Openda? Vediamo che cosa ne pensa mister Luciano Spalletti in meritoGalatasaray Juve potrebbe essere la partita di Openda? Vediamo che cosa ne pensa mister Luciano Spalletti in merito Sono stati tanti i temi affrontati da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di v ... juventusnews24.com Lesione muscolare per Nico Gonzalez: si complica l'obbligo di riscatto dell'Atletico Madrid, cosa succede con la Juventus x.com Il Galatasaray demolisce la Juventus 5-2: doppietta di Noa Lang. Le cifre che riguardano il Napoli in caso di riscatto dell'olandese. - facebook.com facebook