On the Edge | World Cup Ski Racing su Disney+ la serie sui migliori sciatori al mondo
I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 stanno per volgere al termine, ma a partire da oggi, venerdì 20 febbraio, i fan dello sci alpino e dello sport in generale possono approfondire la conoscenza di alcuni tra i migliori sciatori al mondo in On the Edge: World Cup Ski Racing, la serie originale ESPN che debutta su Disney+ coi primi tre episodi. Dalle sessioni di allenamento prima dell’alba alle gare ad alta velocità, dalla riabilitazione alle stanze d'hotel, la serie rivela il lato umano delle gare d’élite, mostrandoci atleti come Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Lindsey Vonn, Sofia Goggia e Federica Brignone durante la stagione 2025-2026 e le Olimpiadi Invernali 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
