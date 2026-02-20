Omicidio Quentin gli Usa di Trump intervengono | L’estremismo di sinistra ha un ruolo nella sua morte
L’omicidio di Quentin Deranque, vittima di una violenta aggressione da parte di antifascisti, ha scatenato l’intervento degli Stati Uniti di Trump. Secondo le prime ricostruzioni, l’estremismo di sinistra avrebbe contribuito a creare un clima di tensione che ha portato alla tragedia. La famiglia di Quentin chiede giustizia e si prepara a chiedere spiegazioni ufficiali. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e le autorità locali.
L’omicidio di Quentin Deranque, ucciso di botte dagli antifascisti, ha attirato l’attenzione anche dell’amministrazione Trump. È stato il sottosegretario di Stato alla diplomazia, Sarah Rogers, a esprimere su X la preoccupazione e la condanna dei fatti da parte del governo americano: «Quando si decide di uccidere le persone per le loro opinioni invece di persuaderle, ci si mette al di fuori della civiltà». Poi ha aggiunto che gli Usa stanno seguendo da vicino questo caso. Nel post, Rogers ha anche pubblicato un messaggio dell’Ufficio per la lotta al terrorismo, che dipende dal dipartimento di Stato americano: «L ‘ estremismo violento di sinistra è in aumento e il suo ruolo nella morte di Quentin Deranque dimostra la minaccia che rappresenta per la sicurezza pubblica».🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Omicidio Quentin, gli antifascisti continuano a inneggiare alla sua morte strappando i manifesti (video)
Leggi anche: L’omicidio di Quentin è il punto di non ritorno: la sinistra deve isolare gli “antifà”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lione, 23enne di destra picchiato a morte dagli Antifa. Nove arresti; Il caso Quentin Deranque ha diviso la Francia. Ecco cosa è successo (anche con Meloni); Omicidio di Quentin Deranque, arrestati due collaboratori di un deputato di Mélenchon; Lione, tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque anche assistente deputato Lfi.
Meloni e Macron stanno battibeccando sull’omicidio di Quentin DeranqueLei ha commentato il caso del militante francese di estrema destra ucciso, lui ha risposto piccato ritenendola un'ingerenza, poi ... ilpost.it
Quentin Deranque ucciso a Lione: cosa si sa dell’omicidio del 23enne attivista di estrema destra e chi potrebbe essere coinvoltoL'aggressione mortale dell'attivista di estrema destra sta infiammando lo scontro politico in Francia tra destra e sinistra ... ilfattoquotidiano.it
Nordio sul decreto Sicurezza: “Vogliamo evitare le nuove Brigate Rosse. Meloni sull’omicidio di Quentin Duranque: “Non vogliamo tornare ai tempi delle Br” Mattarella: x.com
Lo scivolone di Macron. Omicidio Quentin, Meloni solidale con la Francia contro l'odio "antifa". Lui fa l'offeso e straparla. La prima pagina di oggi https://shop.secoloditalia.it/categoria/giornale-digitale/ - facebook.com facebook