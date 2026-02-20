Omicidio Quentin gli Usa di Trump intervengono | L’estremismo di sinistra ha un ruolo nella sua morte

L’omicidio di Quentin Deranque, vittima di una violenta aggressione da parte di antifascisti, ha scatenato l’intervento degli Stati Uniti di Trump. Secondo le prime ricostruzioni, l’estremismo di sinistra avrebbe contribuito a creare un clima di tensione che ha portato alla tragedia. La famiglia di Quentin chiede giustizia e si prepara a chiedere spiegazioni ufficiali. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e le autorità locali.

L’omicidio di Quentin Deranque, ucciso di botte dagli antifascisti, ha attirato l’attenzione anche dell’amministrazione Trump. È stato il sottosegretario di Stato alla diplomazia, Sarah Rogers, a esprimere su X la preoccupazione e la condanna dei fatti da parte del governo americano: «Quando si decide di uccidere le persone per le loro opinioni invece di persuaderle, ci si mette al di fuori della civiltà». Poi ha aggiunto che gli Usa stanno seguendo da vicino questo caso. Nel post, Rogers ha anche pubblicato un messaggio dell’Ufficio per la lotta al terrorismo, che dipende dal dipartimento di Stato americano: «L ‘ estremismo violento di sinistra è in aumento e il suo ruolo nella morte di Quentin Deranque dimostra la minaccia che rappresenta per la sicurezza pubblica».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

