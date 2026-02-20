Omicidio in via Baracca fermati quattro giovani albanesi

Un giovane di 19 anni, originario dell'Albania, è stato arrestato e portato in carcere dopo il sospetto di essere coinvolto nell'omicidio di Vladimir Lleshi, un uomo di 38 anni trovato senza vita lo scorso luglio nei giardini di via Baracca a Prato. La polizia ha fermato anche altri tre giovani albanesi, che potrebbero avere legami con il fatto. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto quella notte.

Un giovane di 19 anni originario dell'Albania è finito in carcere: sarebbe lui, secondo gli inquirenti, il principale indiziato dell'omicidio di Vladimir Lleshi, il trentottenne albanese trovato priva di vita la scorsa estate presso i giardini di via Baracca, a Prato. Lo ha fatto sapere la procura di Prato in una nota diramata oggi 20 febbraio, rendendo noto come la squadra mobile abbia eseguito complessivamente quattro misure cautelari emesse dal gip su richiesta della procura a carico di quattro giovani albanesi. Il diciannovenne arrestato con le accuse di rissa ed omicidio sarebbe, secondo gli investigatori, la persona che ha avrebbe colpito Lleshi con un cacciavite durante la colluttazione scoppiata ai giardini, per una ferita poi rivelatasi fatali.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Rapina e sequestro a un quindicenne: fermati quattro giovani della Bergamasca Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omicidio ai giardini di via Baracca: in carcere un 19enne; Omicidio in via Baracca, fermati quattro giovani albanesi; Prato, omicidio ai giardini: chi è il 19enne arrestato. Due gruppi, le lame e il movente; Omicidio ai giardini: quattro misure cautelari. Possibile scontro fra bande. Omicidio ai giardini: quattro misure cautelari. Possibile scontro fra bandeCarcere per un 19enne albanese accusato del delitto avvenuto lo scorso maggio al culmine di una rissa. La vittima fu colpita con un cacciavite ... rainews.it Prato, omicidio ai giardini: arrestato un diciannovennePRATO. Quattro misure cautelari per l’omicidio maturato nella rissa ai giardini tra via Corridoni e via Baracca. A nove mesi da quel pomeriggio di sangue, la Procura di Prato guidata da Luca Tescaroli ... msn.com Omicidio in via Baracca, fermati quattro giovani albanesi x.com Per il gup nessun dubbio sul tentato omicidio di due anni fa in piazza Baracca - facebook.com facebook