Omicidio di Lione Bonelli minaccia | Quereliamo Giubilei

Quentin Deranque è stato ucciso a Lione da un gruppo di antifascisti, una vicenda che ha sollevato molte polemiche. Bonelli, uno dei sospettati, annuncia che procederà con una querela contro Giubilei, che ha commentato il fatto. La notizia ha acceso un dibattito acceso sui social e nei media, con opinioni contrastanti sulla responsabilità e le motivazioni. La polizia sta indagando sui dettagli dell'aggressione e sulle eventuali motivazioni politiche dietro l'omicidio. La notizia resta al centro dell’attenzione pubblica.

L'inchiesta de il Giornale sulla morte di Quentin Deranque a Lione per mano di un manipolo di violenti che si definiscono antifascisti sta facendo discutere. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha chiesto al governo italiano di non intromettersi in vicende che non lo riguardano: una pretesa ipocrita dopo anni in cui la Francia ha voluto dare lezioni all'Italia, in cui si è erta come "vigilantes", ma anche a fronte dei noti legami tra le frange antagoniste francesi e italiane. È noto che i movimenti francesi e, soprattutto, quelli piemontesi abbiano un forte sodalizio. Ma il Giornale ha condotto anche un reportage firmato da Francesco Giubilei sui legami di Raphaël Arnault, fondatore de la Jeune Garde Antifasciste, e deputato di Lfi (La France Insoumise), con la sinistra italiana.