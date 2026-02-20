Omicidio Deranque | 2 indagati 7 sospetti e corteo bloccato Tensione

La morte di Deranque, avvenuta durante un corteo, ha portato all’apertura di un’indagine con due persone indagate per omicidio volontario. Le autorità hanno identificato sette sospetti nel tentativo di fare chiarezza sulla vicenda, che ha scatenato tensione tra la popolazione. La scena del delitto è stata transennata e il traffico è stato bloccato, creando disagi nella zona. La comunità aspetta risposte mentre le indagini proseguono per chiarire cosa sia accaduto realmente quel giorno. La situazione resta molto tesa nel quartiere.

Sette sospetti e allerta massima per il corteo: la morte di Deranque scuote il paese. La morte di Deranque ha portato all’identificazione di sette persone sospettate, con due indagate formalmente per omicidio volontario. Le autorità hanno negato l’autorizzazione alla marcia funebre, temendo disordini, mentre la comunità attende sviluppi in un clima di crescente tensione. L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla coesione sociale. Indagini a 360 gradi: la ricerca della verità. Le indagini sulla morte di Deranque proseguono a ritmo serrato, con gli inquirenti impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a chiarire il ruolo di ciascuno dei sette sospetti.🔗 Leggi su Ameve.eu Omicidio di Quentin Deranque, 4 sospetti fermati a Lione: tra loro l’assistente di un parlamentare di MelenchonQuattro persone sono state fermate a Lione in seguito all’omicidio di Quentin Deranque, un giovane militante di estrema destra ucciso durante una lite. Omicidio Deranque,quattro fermi a LioneLe autorità francesi hanno messo sotto fermo quattro persone a Lione, dopo aver collegato il loro ruolo all’omicidio di un attivista di estrema destra avvenuto sette giorni fa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morte Deranque, 7 sospetti. Domani il corteo, è allerta; Quentin Deranque, salgono a 11 i fermi per la morte a Lione del militante ultra-nazionalista. E l'eco del caso arriva anche in Italia; Omicidio di Quentin Deranque, nove fermati: c’è anche l’assistente parlamentare de la France Insoumise; A Lione cresce la paura, la galassia neofascista si dà appuntamento per sabato. Deranque omicidio volontario, chiesta incriminazione per 7 personeRoma, 19 feb. (askanews) - Il procuratore di Lione, Thierry Dran, ha annunciato in conferenza stampa che delle 11 persone arrestate tra martedì ... notizie.tiscali.it Militante nazionalista ucciso a Lione, sospettato un assistente de La France Insoumise. Governo: Il partito ha responsabilità moraleIl giovane Quentin Deranque è morto dopo un'aggressione da parte di un gruppo di persone. Indagini in corso, si parla di omicidio volontario. ilfattoquotidiano.it RT @SimoneAlliva: Meloni si dice “sconvolta” per l’omicidio del militante di destra francese Deranque, ma non ha detto una parola sui casi… x.com Il caso di #QuentinDeranque, l'attivista di estrema destra ucciso a #Lione: la Procura ha chiesto che vengano incriminate per omicidio volontario 7 persone - facebook.com facebook