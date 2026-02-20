Omaggio a Davis e Coltrane con il noto jazzista Roberto Gatto

Roberto Gatto rende omaggio a Miles Davis e John Coltrane con il suo nuovo progetto, Around Miles & Trane. Il batterista, noto per aver suonato con Chet Baker e Pat Metheny, porta a Trieste un concerto dedicato ai grandi del jazz, con un ensemble di musicisti di talento. La serata promette di rivivere le atmosfere intense delle improvvisazioni dei due leggendari artisti, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente. L’evento si svolgerà nel teatro della città questa sera.

Approda a Trieste Around Miles & Trane, il nuovo progetto del batterista Roberto Gatto, uno dei nomi più noti del jazz italiano e internazionale, attivo da decenni e protagonista di collaborazioni con artisti del calibro di Chet Baker e Pat Metheny. Gatto, classe 1958. L'appuntamento è per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20.00al politeama Rossetti. Around Miles & Trane nasce come omaggio al centenario dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due figure che hanno segnato la storia del jazz mondiale.

