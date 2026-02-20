Olimpiadi Short track | bronzo Italia maschile delusione Fontana

Durante una serata di gare di short track a Milano, gli atleti italiani hanno conquistato un bronzo nella staffetta maschile sui 5000 metri. La squadra ha dato il massimo, dimostrando determinazione nonostante le difficoltà. Mentre le donne si sono concentrate sui 1500 metri, il risultato della staffetta ha portato entusiasmo tra il pubblico presente. La medaglia ottenuta rappresenta un passo importante per il team azzurro in questa edizione olimpica.

Serata di short track a Milano. Sul giacchi la staffetta maschile e le donne per i 1500 metri. Altra medaglia per gli azzurri che conquistano un sudato bronzo nei 5000 metri. Medaglia di bronzo per l'Italia nella staffetta maschile di short track al termine di una finale ad altissima tensione. Sul ghiaccio trionfano i Paesi Bassi, davanti alla Corea del Sud, con gli azzurri che conquistano il terzo gradino del podio al termine di una gara combattutissima. In pista quattro squadre: Corea del Sud, Paesi Bassi, Canada e Italia. Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Tommaso Nadalini e Davide Cassinelli ha interpretato una prova generosa, restando a lungo in scia delle prime posizioni.