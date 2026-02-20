Olimpiadi shock la campionessa vola e resta a terra immobile | barella in pista

La sciatrice canadese Cassie Sharpe è caduta violentemente durante le qualificazioni di halfpipe a Milano-Cortina 2026, causando sconcerto tra il pubblico. La campionessa, dopo aver eseguito un salto complesso, ha perso il controllo e si è schiantata contro la neve, rimanendo immobile sul terreno. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, portandola via in barella. La scena ha suscitato timore tra gli spettatori e il team medico ha avviato le prime cure sul posto. La sua condizione resta ancora da verificare.

La gara di halfpipe di ieri sera a Milano-Cortina 2026 è stata segnata da un momento di grande paura quando la sciatrice freestyle canadese Cassie Sharpe è rimasta immobile sulla neve dopo una caduta terribile durante le qualificazioni. L'atleta è atterrata male dopo un salto, sbattendo la testa e richiamando immediatamente l'attenzione dello staff medico. Il pubblico presente è rimasto in ansia per diversi minuti mentre Sharpe giaceva a faccia in giù sulla neve, circondata dai medici che le hanno prestato soccorso sul posto prima di trasportarla via in barella. Per rassicurare il pubblico, la canadese ha alzato un braccio mentre lasciava la pista per recarsi in ospedale, dove è ora tenuta sotto osservazione.