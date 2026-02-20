Olimpiadi occhi su staffetta e Arianna Fontana nello short track Delusione per Lollobrigida Giacomel si ritira dal biathlon per un malore

Francesca Lollobrigida non riesce a ripetere i successi precedenti e termina al tredicesimo posto nei 1500 metri di short track. La delusione si aggiunge alle difficoltà degli azzurri nelle ultime gare, mentre l’attenzione si concentra sulla staffetta e su Arianna Fontana, protagonista delle piste di Milano-Cortina 2026. Nel frattempo, il biathlon perde Giacomel, che si ritira a causa di un malore. La giornata segna una battuta d’arresto per gli atleti italiani.

Giornata meno brillante per gli azzurri alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La regina del ghiaccio Francesca Lollobrigida non riesce nel tris dopo gli spettacolari ori nei 3000 e 5000 metri, chiudendo al tredicesimo posto nei 1500 metri. Contemporaneamente, ad Anterselva, il sogno di Tommaso Giacomel nella Mass Start di biathlon si spezza a metà gara a causa di un improvviso problema fisico. Nonostante il mancato podio, Francesca Lollobrigida non fa drammi. Il tredicesimo posto nei 1500 metri era, in fondo, nei piani di un’atleta che ha dovuto gestire una stagione post-rientro complessa. «Sapevo che non sarebbe stata una gara da medaglia, non è la mia velocità d’elezione venendo da un anno difficile abbiamo dovuto scegliere se puntare sulle lunghe distanze o sulle brevi», ha spiegato l’azzurra.🔗 Leggi su Open.online

