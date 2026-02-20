Olimpiadi Milano-Cortina i vincitori di medaglie non pagano tasse | perché e quanto guadagnano

La legge di Bilancio 2025 ha stabilito che gli atleti italiani che vincono medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina non devono pagare tasse sui premi in denaro. Questa decisione nasce dalla volontà di incentivare le prestazioni sportive di alto livello e riconoscere il merito dei concorrenti. Un esempio concreto riguarda gli atleti che riceveranno premi di centinaia di migliaia di euro senza dover dichiarare nulla al fisco. La norma riguarda tutte le medaglie conquistate, indipendentemente dalla categoria. La questione ha suscitato molte discussioni tra sportivi e addetti ai lavori.

Dice il viceministro all'Economia Maurizio Leo che «abbiamo optato per l'esclusione della tassazione per i vincitori di medaglia». Ma cosa significa in concreto questa scelta e a cosa si riferisce? Alla base c'è la decisione del governo di non applicare l'Irpef (e relative addizionali) sui premi in denaro assegnati agli atleti italiani che conquistano una medaglia in competizioni internazionali, in particolare alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Norma contenuta nella Legge di Bilancio 2025. In concreto significa che gli atleti che ricevono un premio economico dal Coni o dal Comitato paralimpico per una medaglia (oro, argento, bronzo) non devono pagare imposte su quella somma, che quindi viene incassata al lordo, senza trattenute fiscali.