Olimpiadi Milano Cortina 2026 ultimi giri di boa | gli italiani in gara per venerdì 20 febbraio

Milano e Cortina si preparano a ospitare le Olimpiadi 2026, con le finali che si avvicinano. Venerdì 20 febbraio si svolgeranno sette competizioni che vedranno protagonisti gli atleti italiani. Tra le gare più attese, ci sono gli eventi di sci alpino e short track, che potrebbero regalare medaglie importanti. La tensione tra gli sportivi cresce, mentre le strutture olimpiche sono pronte ad accogliere le ultime sfide. Gli appassionati seguono con attenzione ogni sviluppo in vista dell’epilogo di questa edizione.

Ultime battute per il programma delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che prosegue senza sosta, con ben 7 i podi allestiti per venerdì 20 febbraio. Oltre alla finale per il 3°4° posto del torneo maschile di curling attenzione al femminile short track e allo sci freestyle. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara per venerdì 20 febbraio. 10:00 – Andrea Chesi, Jole Galli – Sci freestyle, ski cross femminile (eventuale BIG FINAL ore 13:15). 14:15 – FINALE Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin – Biathlon, mass start 15 km maschile. 16:30 – FINALE Francesca Lollobrigida – Pattinaggio di velocità, 1.