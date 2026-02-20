Olimpiadi Lollobrigida fuori dal podio nei 1500 metri di pattinaggio di velocità

Lollobrigida non è riuscita a salire sul podio nei 1500 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi. La gara si è svolta sulla pista della fiera di Milano, dove l’atleta italiana ha incontrato la forte resistenza dei concorrenti olandesi. La sua performance si è conclusa con un risultato sotto le aspettative, lasciando il pubblico deluso. La competizione si è rivelata più difficile del previsto per la pattinatrice azzurra.

La delusione è palpabile sul ghiaccio della fiera di Milano dove il sogno di un trionfo casalingo si è infranto contro la solidità del muro olandese. Francesca Lollobrigida ha chiuso la sua prova nei 1500 metri di pattinaggio di velocità con un piazzamento che la vede tristemente esclusa dalla zona medaglie, lasciando l'amaro in bocca ai tantissimi tifosi accorsi per sostenerla. Nonostante le grandi aspettative della vigilia e una preparazione meticolosa volta a ottimizzare ogni singolo dettaglio della prestazione, la campionessa azzurra non ha trovato il ritmo ideale per contrastare lo strapotere delle avversarie storiche.