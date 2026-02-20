Olimpiadi le pagelle | Mouat una lettera da 8,5 La sbronza di Danika Mason è da 4

Danika Mason si è giudicata con un punteggio di 4 a causa di una prestazione deludente, mentre Mouat ha ricevuto un 8,5 per aver brillato nel curling. Lo scozzese si è distinto chiaramente tra gli atleti in gara, mostrando sicurezza e precisione. Gli spagnoli dello sci alpinismo sono invece tra i protagonisti più positivi della giornata, portando a casa risultati importanti. La competizione continua a offrire sorprese e grandi emozioni per gli appassionati degli sport invernali.

Una lettera molto speciale, un video da non credere postato sui social, uno sport che da solo vale un quinto di tutti i Giochi, un allenatore esagerato e una storia piena di cicatrici dietro alle prime medaglie spagnole. Ma anche un'inviata ubriaca e un biatleta convinto di essere sfruttato. Milano-Cortina si avvia verso il fine settimana conclusivo. Scozzese, 31 anni, in finale nel curling con la Gran Bretagna, è uno dei 48 atleti di Milano-Cortina appartenenti alla comunità LGBTI+. Ha scritto una lettera per se stesso bambino. "Permettimi di iniziare dicendo quanto sono orgoglioso di te.