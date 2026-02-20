Olimpiadi la pattinatrice polacca Sellier ferita al volto dalla lama di un' avversaria

Durante una gara di pattinaggio artistico alle Olimpiadi, Kamila Sellier, atleta polacca, ha riportato una ferita sopra l’occhio sinistro. La pattinatrice è stata colpita accidentalmente dalla lama di una rivale durante l’esibizione. La lama ha causato un taglio profondo, costringendo gli ufficiali a interrompere la competizione. Sellier è stata immediatamente soccorsa dal personale medico e trasportata in ospedale per le cure. La sua condizione resta sotto controllo e non si conoscono ancora tutti i dettagli.

La pattinatrice polacca Kamila Sellier ha subito un taglio spaventoso sopra l'occhio sinistro dopo che una lama di un altro pattinatore l'ha colpita mentre stava disputando i 1.500 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina. I medici l'hanno messa su una barella e l'hanno portata fuori mentre gli arbitri hanno fermato la gara. Gli operai hanno ripulito il sangue dal ghiaccio. L'incidente ha anche fatto cadere l'italiana Ariana Fontana e l'americana Kristen Santos-Griswold. I funzionari hanno penalizzato Santos-Griswold per un passaggio di corsia illegale. Fontana è riuscita a recuperare e a finire seconda mentre cercava di vincere una quindicesima medaglia ai Giochi invernali.

Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in semifinale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successoArianna Fontana è caduta nella sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track.

