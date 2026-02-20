Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV orari e programma degli italiani in gara il 20 febbraio

Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida gareggiano oggi, venerdì 20 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina, a causa del loro talento e preparazione. La giornata si presenta ricca di competizioni, con gli eventi più attesi che coinvolgono gli atleti italiani. Le gare saranno trasmesse in diretta TV e streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento. Gli orari delle varie discipline sono stati annunciati e le squadre italiane si preparano a scendere in pista. La giornata promette emozioni per tutti gli spettatori.