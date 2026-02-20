Olimpiadi incidente in pista per l’atleta | caduta e portata via in barella
Durante le Olimpiadi invernali, un incidente ha coinvolto un’atleta dell’halfpipe, che è caduta pesantemente durante la gara. La causa è stata una perdita di equilibrio che ha portato a un volo, lasciando lo spettatore senza parole. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, che hanno assistito alla lunga immobilità dell’atleta sul ghiaccio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portando l’atleta via in barella. La sua condizione rimane ancora da chiarire.
Attimi di paura sulla neve durante la gara di halfpipe alle Olimpiadi invernali, quando l’atleta è rimasta immobile per diversi minuti dopo una caduta che ha gelato pubblico e addetti ai lavori. La sciatrice, impegnata nelle qualificazioni, è atterrata male dopo uno degli ultimi salti della sua run, perdendo l’equilibrio e finendo a faccia in giù sulla pista. L’impatto con la neve è stato violento, tanto da farle battere la testa e richiamare immediatamente l’intervento dei soccorsi. Le immagini trasmesse dalle televisioni sono apparse da subito impressionanti. La sportiva è scivolata dopo l’errore in fase di atterraggio ed è rimasta priva di sensi per circa dieci secondi, mentre intorno a lei calavano silenzio e preoccupazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
US Ski Star Lindsey Vonn Crashes In Olympic Downhill Race As Fairytale Comeback Ends In Heartbreak
Argomenti discussi: Grave incidente allo sliding centre di Cortina: l'atleta lettone Renars Grantins si ribalta con il bob, salvato dalla paralisi negli ospedali veneti; Renars Grantins cade sulla pista da bob delle Olimpiadi, il 21enne operato; Bob, grave incidente in prova per il lettone Grantins a Milano-Cortina: ematoma cerebrale, ma è fuori pericolo; Incidente choc nel bob: Grantins si ribalta e viene salvato in ospedale. Ora è fuori pericolo.
