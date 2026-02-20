Olimpiadi giornalista australiana va in diretta ubriaca Poi si scusa | Ho sottovalutato la situazione – Il video

Danika Mason, giornalista australiana, ha mandato in tilt il collegamento durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, apparendo visibilmente ubriaca. La sua performance in diretta ha subito fatto il giro dei social, suscitando commenti e reazioni immediate. Dopo aver concluso il collegamento, Mason si è scusata pubblicamente, ammettendo di aver sottovalutato quanto fosse alterata. La scena ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, lasciando il pubblico sorpreso.

Un collegamento da Livigno durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è diventato virale per il comportamento della giornalista australiana Danika Mason, andata in onda visibilmente ubriaca su Channel 9. Nel video, Mason appare con lo sguardo poco lucido e la voce impastata, mentre commenta il prezzo del caffè in Italia e pronuncia una frase sconnessa sulle iguane. Il filmato ha presto fatto il giro dei social, scatenando discussioni e ironia tra gli utenti. Successivamente, in un altro collegamento, la giornalista ha pubblicamente chiesto scusa, ammettendo di aver bevuto prima della diretta.🔗 Leggi su Open.online

