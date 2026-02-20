Olimpiadi finalmente Zorzi e Tomasoni | Sognare non costa niente

Il 21 febbraio a Livigno, gli sciatori bergamaschi Zorzi e Tomasoni parteciperanno alla gara di skicross, dopo anni di attese e allenamenti intensi. La loro presenza rappresenta una conquista importante per lo sport locale, che da tempo spera di vedere più atleti in gara a livello internazionale. Edoardo Zorzi afferma che arrivare in finale resta il suo obiettivo principale. La competizione si svolgerà sulla pista di Livigno, conosciuta per le sue discese tecniche e impegnative. La giornata promette emozioni per gli appassionati di sci.

SKICROSS. A Livigno sabato 21 febbraio scendono in pista gli ultimi due bergamaschi. Edoardo: «La finale è un obiettivo». Tommaso: «Può capitare di tutto». «Purtroppo la tradizionale gara pre-olimpica non è stata fatta, sostituita da due giorni di prove e non è la stessa cosa - sottolinea Zorzi - però la pista mi piace un sacco, ha molti roller in sequenza che ti permettono le combinazioni che preferisci. Poi è aperta consentendo i sorpassi, quindi tutto può succedere». «La pista è nuova per tutti e la trovo bella - gli fa eco Tomasoni - bisognerà partire a tutta come sempre e giocarsi subito le prime posizioni, però dà la possibilità di sorpassare quindi si può recupere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

