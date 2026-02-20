Olimpiadi e Welfare | Il Veneto punta su sanità e futuro sociale

Alberto Stefani ha annunciato che il Veneto considererà la candidatura olimpica solo se l’evento favorirà investimenti nella sanità e nei servizi sociali. La regione punta a usare le Olimpiadi come occasione per migliorare le strutture sanitarie e sostenere il welfare locale. La proposta si basa sull’idea di collegare l’evento sportivo a benefici concreti per i cittadini. La decisione finale dipenderà dall’attenzione ai bisogni della comunità e alla qualità dei servizi pubblici.

Venezia e le Olimpiadi: Stefani mette al centro la sanità e il welfare. Venezia potrebbe candidarsi per ospitare le Olimpiadi estive, ma per il presidente del Veneto, Alberto Stefani, l’evento sportivo deve essere strettamente legato a un impegno concreto per la sanità e il benessere sociale della comunità locale. L’obiettivo è garantire che l’eredità olimpica porti benefici duraturi al territorio, andando oltre la mera manifestazione sportiva. Un’opportunità complessa per il Veneto. L’idea di una possibile candidatura veneziana, lanciata dal governatore Luca Zaia, apre un dibattito che trascende l’ambito sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

