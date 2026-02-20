Olimpiadi | domani le ultime gare in Valtellina
Il 21 febbraio, in Valtellina, si svolgono le ultime gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo settimane di competizioni intense. La giornata segna il conclusivo appuntamento con le finali di sci alpino e snowboard, dove gli atleti italiani cercano di ottenere medaglie e migliorare i loro risultati. In due delle quattro finali, gli italiani partono con buone possibilità di ottenere un podio. Le gare di domani chiudono così il ritiro sportivo in questa regione alpina.
Domani, sabato 21 febbraio, penultimo giorno di gare, la Valtellina saluta le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: sono in fatti in programma le ultime finali che, tra l'altro, in due casi su quattro, vedono gli atleti italiani partire con chance di medaglia, sia a Bormio sia a Livigno.Le.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
#Olimpiadi Invernali 2026 - Focus Valtellina
