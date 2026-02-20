Olimpiadi chef e politica | la TV di giovedì 19 febbraio non ti

Schermi Accesi: La Guida TV di Giovedì 19 Febbraio tra Sport, Intrattenimento e Attualità. La programmazione televisiva di giovedì 19 febbraio 2026 offre un panorama variegato per la serata, con un mix di sport, fiction, attualità e cinema. L’offerta spazia dai Giochi Olimpici Invernali alla satira, passando per i drammi familiari e le avventure cinematografiche, cercando di intercettare i gusti di un pubblico ampio e diversificato. Olimpiadi e Fiction: Rai nel Cuore della Serata. Rai 1 apre la serata con una nuova puntata di “Don Matteo”, che accoglie un ospite d’eccezione: lo chef Alessandro Borghese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari giovedì 19 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaIl 19 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con la sedicesima giornata di gare.

Olimpiadi 2026: il programma di domani (giovedì 19 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareIl programma di domani delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prevede sette finali, tra cui le sprint di sci alpinismo e la gara di speed skating sui 1500 metri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quegli chef di Langa e Roero chiamati a cucinare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina; La pasta con i 5 cerchi olimpici di Cracco conquista gli atleti e diventa virale; Lo chef di Casa Italia: Le mie Olimpiadi e una giacca speciale con le firme degli azzurri. Ma gli australiani e l’aceto sulla pasta...; Blog | Finzione: dalle Olimpiadi invernali alla politica, come ci adattiamo alla simulazione.

Olimpiadi, Pietrobelli e Barbacetto presentano Una montagna di soldi: L’evento sportivo ha dettato l’agenda politica e lo paghiamo tuttiUna spesa ultra miliardaria per una corsa contro il tempo all’italiana. Nella libreria Centofiori a Milano i giornalisti Giuseppe Pietrobelli e Gianni Barbacetto, hanno presentato Una montagna di ... ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi: il futuro dello sci e degli sport invernali secondo lo chef Martino Leone (ex azzurro di sci) che ha vissuto i Giochi di TorinoMartino Leone ha vissuto due vite. Le prima come giovane promessa dello sci italiano. La seconda, da una ventina d'anni a questa parte, come chef. In entrambi i casi ha raggiunto grandi risultati: ... vanityfair.it

Milano Cortina, lo chef di Casa Italia: "La giacca speciale, gli australiani e l'aceto sulla pasta e... Vi racconto le Olimpiadi" x.com

#R101FuoriOndaNews: lo chef Carlo Cracco ha preparato un piatto speciale per le Olimpiadi di Milano-Cortina facebook