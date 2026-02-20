Olimpiadi | bruttissima caduta nell' half-pipe per Melville Ives
Finley Melville Ives ha subito una grave caduta durante la seconda manche di qualificazione dell’half-pipe a Livigno. L’incidente si è verificato mentre tentava un trick complesso, e il suo volo si è concluso con un impatto violento sulla neve. I soccorritori sono intervenuti subito, portandolo via in barella. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori e gli altri atleti, che hanno assistito in silenzio alla scena. La sua condizione resta da verificare nelle prossime ore.
Tremenda caduta, nel corso della seconda manche di qualificazione dell'half-pipe di freestyle ski a Livigno, per Finley Melville Ives. Il neozelandese, dopo aver ottenuto un punteggio di 16,25 nella prima Run che lo avrebbe escluso dalla finale di stasera, era il primo atleta in gara nella seconda Run quando, dopo il suo secondo salto dal pipe è caduto battendo violentemente a terra la spalla e rimanendo immobile. Subito sono accorsi i soccorritori che hanno immobilizzato Melville Ives e lo hanno trasportato fuori in toboga. L'atleta in questi minuti viene trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
