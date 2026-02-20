Il nome di Milano Cortina 2026 torna protagonista con il tredicesimo giorno di gare, causato dall’intensa attività degli atleti italiani. Gli azzurri scendono in pista, pattinano e scattano sulle piste con la speranza di conquistare una medaglia. Tra le discipline più attese ci sono lo sci alpino e il biathlon, dove i nostri rappresentanti puntano a migliorare il bottino già accumulato. La giornata si preannuncia ricca di sfide e di occasioni per gli atleti italiani di salire sul podio.

È il tredicesimo giorno di competizioni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e la delegazione italiana si presenta al via di venerdì 20 febbraio con un obiettivo chiaro: avvicinarsi alla soglia simbolica delle 30 medaglie. Il medagliere azzurro, alla vigilia di questa giornata, conta 26 podi. Il programma odierno prevede diverse occasioni in discipline differenti, dallo sci acrobatico al biathlon, passando per pattinaggio di velocità, bob e short track. La giornata si sviluppa su più fasce orarie, con appuntamenti distribuiti tra mattina, pomeriggio e sera. In ciascuna gara saranno decisivi dettagli tecnici e gestione della pressione, soprattutto nelle prove a eliminazione diretta e nelle finali con margini spesso minimi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Olimpiadi, ancora Italia: tutti gli azzurri a caccia di una medaglia

Leggi anche: LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurre e azzurri a caccia di una medaglia

Leggi anche: LIVE Alle 11.30 la discesa libera maschile: gli azzurri a caccia di una medaglia sulla Stelvio

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.