Olimpiadi 2026 Kirsty Coventry | Giochi uniscono le persone

Kirsty Coventry ha dichiarato che le Olimpiadi 2026 favoriscono la connessione tra le persone, grazie al grande afflusso di spettatori registrato in tutto il mondo. La ex nuotatrice ha osservato come gli eventi sportivi riescano a creare un senso di unità tra diverse culture e nazioni. Durante una conferenza, ha sottolineato l’importanza di queste manifestazioni per rafforzare i legami globali. La partecipazione internazionale ai Giochi cresce di anno in anno.

“Se consideriamo il numero di spettatori che stiamo registrando in tutto il mondo possiamo dire che i Giochi Olimpici possono unire le persone. Sono convinta fermamente che abbiamo ancora un ruolo da svolgere in questo mondo per ricordare alle persone qual è il significato di coraggio, rispetto e gentilezza”. Lo ha detto la presidente del Cio Kirsty Coventry nella conferenza stampa finale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina in merito alla decisione del comitato paralimpico ucraino di non partecipare alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi a causa della presenza degli atleti russi. “Penso che se guardiamo solo ai dati relativi agli spettatori che stiamo ottenendo in tutto il mondo, questi dimostrano che i giochi possono unire le persone e avvicinarle.🔗 Leggi su Lapresse.it

