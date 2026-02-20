Olimpiadi 2026 il programma di oggi 20 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli

Il 20 febbraio, gli italiani scendono in pista per le ultime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con sette medaglie ancora da assegnare. Tra le competizioni in programma ci sono eventi di sci alpino, pattinaggio e biathlon, trasmesse su diverse piattaforme televisive e online. Gli atleti italiani si preparano a dare il massimo nelle discipline che li vedono protagonisti, sperando di conquistare un posto sul podio. Gli appassionati possono seguire le dirette e aggiornarsi sugli orari delle gare, che si svolgono in diverse località alpine.

Oggi, 20 febbraio, terz’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con sette titoli in palio. L’Italia non ha più speranza di medaglie nel curling, dove dopo le donne ieri sono stati eliminati anche gli uomini. Occhi puntati su Giacomel nel biathlon. Torna anche Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Olimpiadi 2026, il programma di oggi 20 febbraio. Biathlon – 14:15: Mass start 15km uomini?( Giacomel, Hofer, Romanin, Braunhofer ). Bob – Prima e seconda manche doppio donne ( AndreuttiGatti; de SilvestroCostella ). Curling: 14:05: Semifinale donne;. 19:05: Finale per il bronzo uomini?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

