Olimpiadi 2026 a Milano mascotte mania | Tina incontra quella di Dakar 2026

A Milano si è scatenata una vera e propria festa quando Tina, la mascotte delle Olimpiadi invernali 2026, ha incontrato Ayo, simbolo dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. L’evento ha attirato molti appassionati, curiosi di vedere da vicino le due figure colorate e allegre. I bambini si sono avvicinati per scattare foto e stringere le mani alle mascotte. La scena si è svolta in una piazza centrale, trasformando il pomeriggio in un momento di allegria e condivisione.

Vera e propria mascotte mania a Milano quando Tina, la mascotte delle Olimpiadi invernali, ha dato il benvenuto ad Ayo, la mascotte dei Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026. Tina ha incontrato Ayo al suo arrivo dal Senegal e i due hanno trascorso il pomeriggio insieme alla gente del posto e ai visitatori olimpici. Hanno posato per delle foto in Piazza del Duomo e davanti allo storico Castello Sforzesco. Ayo è un giovane leone il cui nome significa “gioia” in lingua yoruba ed è il simbolo di Dakar 2026. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si concluderanno domenica. I Giochi Olimpici Giovanili di Dakar sono in programma alla fine di quest’anno, dal 31 ottobre al 13 novembre.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Milano mascotte mania: Tina incontra quella di Dakar 2026 Leggi anche: Olimpiadi 2026: la gioia dei fan per Tina e Milo, le mascotte di Milano-Cortina Leggi anche: Olimpiadi 2026, Milo e Tina vincono la loro ‘medaglia’: è caccia alle mascotte delle Olimpiadi 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, le sfide del dopo-Olimpiadi dietro le medaglie: il patriottismo non basterà; Gabry Ponte farà ballare l'Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi, si rafforza collaborazione su sicurezza tra Italia e Qatar; Olimpiadi Milano Cortina 2026, record di 4 Paesi arabi: cresce l'interesse per gli sport invernali. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (21 febbraio). Orari, tv, ordine delle gareDomani, sabato 21 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno dieci i titoli in palio, ovvero quelli ... oasport.it LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’Italia a caccia delle ultime medaglie: si parte con lo ski cross donne. Gli aggiornamenti https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-oggi-20-febbraio/ - facebook.com facebook #Olimpiadi Milano-Cortina, storica #Fontana: la più medagliata di sempre Con l’argento nella staffetta femminile dello short track ottenuto ieri, sono quattordici le medaglie olimpiche. Nessuno, in Italia, come lei Vittorio Cupi x.com