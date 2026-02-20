Olimpiade bronzo e record | Roma celebra Paola Pigni la campionessa
Roma onora Paola Pigni, vincitrice di un bronzo olimpico e detentrice di record, a causa delle sue imprese sportive. La città ha deciso di intitolare lo stadio della Farnesina, situato nel quartiere Parioli, alla campionessa, riconoscendo il suo ruolo nel panorama dello sport italiano. L’area, frequentata da atleti e appassionati, diventerà un simbolo della sua carriera. La decisione arriva dopo il suo recente record personale stabilito durante una gara importante. La cerimonia di intitolazione si terrà nel prossimo mese.
Roma rende omaggio a una pioniera: lo stadio della Farnesina intitolato a Paola Pigni. Lo stadio della Farnesina, importante centro sportivo del quartiere Parioli a Roma, cambierà presto nome in onore di Paola Pigni, leggendaria mezzofondista italiana. La decisione, votata all’unanimità dal consiglio municipale, celebra la straordinaria carriera di un’atleta che ha sfidato i limiti del suo tempo e l’impegno costante nella promozione dello sport tra i giovani. Una vita dedicata alla corsa e all’insegnamento. Paola Pigni, scomparsa nel 2018, è stata una figura di spicco dell’atletica italiana. La sua storia non è solo quella di una campionessa, ma anche di una donna che ha saputo superare pregiudizi e discriminazioni in un’epoca in cui lo sport femminile era spesso sottovalutato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Proposta intitolazione Stadio Farnesina a Paola Pigni Il Consiglio Municipale ha approvato all'unanimità la proposta di intitolazione dello Stadio della Farnesina alla campionessa d’atletica leggera, Paola Pigni. Un omaggio per gli innumerevoli traguardi raggi - facebook.com facebook
Il Consiglio Municipale ha approvato all'unanimità la proposta di intitolazione dello Stadio della Farnesina alla campionessa d’atletica leggera, Paola Pigni, 6 volte record del mondo in diverse specialità. info ow.ly/u9Hf50YhrYJ x.com